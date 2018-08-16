В Екатеринбурге молодожёны, зарегистрировавшие брак в День города, выиграли квартиру

Сегодня в честь Дня города власти Екатеринбурга провели розыгрыш квартиры. Но поучаствовать в лотерее мог далеко не каждый – участие в этом могли принять только супружеские пары, зарегистрировавшие свой брак 18.08.2018. Таких было всего 25.Как сообщает «АиФ», ничего сверхсложного от молодожёнов не требовалось – только представиться на сцене в Историческом сквере на Плотинке и лёгкой рукой вытянуть заветную коробочку с ключом от квартиры. Счастливчиками стала семья Клементьевых.«Сегодня самый счастливый день в нашей жизни! Но мы пришли сюда не из-за квартиры. Но такой подарок на свадьбу – это классно. Пусть он запомнится нам на всю жизнь. Мы до сих пор в шоке. Спасибо городу!» – поделилась Ксения Клементьева, вдвойне счастливая невеста.Но её супругу Александру теперь придется сдержать свое обещание.«Понимаете, я Ксюше пообещал, что если она своей рукой вытянет ключ от квартиры, я ей куплю лошадь. И завтра начну думать, как её покупать. Вчера для нас это была только мечта, а сегодня – реальность. И я до сих пор в это не верю. Осталось сейчас только шампанское открыть, как в Formula-1», - рассказал Александр.Впрочем, со скорым заселением молодожёнам придется подождать до следующего года. Согласно информации, указанной на сертификате, молодожёны выиграли квартиру площадью 34,5 кв.м. в доме на пересечении улиц Щербакова и Миасской. Сейчас там строится ЖК «Навигатор», квартиры в котором будут доступны к заселению не ранее третьего квартала 2019 года. В будущем доме молодожёнов 25 этажей, их этаж – самый последний. Стоимость квартир в доме начинается от 2,5 миллионов рублей.