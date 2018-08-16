В Екатеринбурге мужчине, стрелявшему в кафе «Grand Урюк», грозит 5 лет тюрьмы

17:27 | 18.08.2018

m.2gis.ru

Мужчине, который в ночь на 17 августа в пьяном состоянии устроил дебош и превратил кафе «Grand Урюк» в самом центре Екатеринбурга в настоящее стрельбище, грозит до 5 лет тюрьмы за хулиганство. Причём сам пострадавший – охранник заведения – писать заявление в полицию отказался.



Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, 34-летний злоумышленник и ранее был судим. Сейчас он содержится под стражей. Вопрос о выборе меры пресечения будет решён в суде в ближайшее время. Самое строгое, что ему могут вменять – 5 лет колонии. Мужчина обвиняется по статье 213 УК РФ «Хулиганство».



У инцидента с выстрелом в охранника есть несколько версий.



Как рассказала сама управляющая заведения, вооружённый злоумышленник напал на охранника, когда он пытался разнять буйных посетителей. Однако по информации полковника Горелых, конфликт произошёл на улице, когда охранник не пустил посетителя, который и ранее устраивал дебоши в кафе. Тогда, по версии следствия, пьяный мужчина ушёл, но вскоре вернулся и несколько раз выстрелил из пистолета.



Тогда раненого охранника увезли на скорой, но сейчас он уже находится дома и отказался писать заявление в полицию.