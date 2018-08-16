Ни себе, ни другим: ночью в Екатеринбурге автоворы-неудачники расстреляли автомобиль премиум-класса

14:32 | 18.08.2018

В ночь на 18 августа в Екатеринбурге по адресу Смазчиков, 3, неизвестные обстреляли автомобиль премиум-класса Infiniti QX80. Но стрельба по авто не была главной целью злоумышленников. Искалечили машину только после того, как не смогли угнать.



Для того, чтобы без труда заполучить чужой автомобиль, автоворы разбили переднее боковое стекло. Через него залезли в обитый белой кожей салон и начали подбирать ключи, чтобы завести машину. Но нужного ключа у них не оказалось. Боясь попасться на глаза ночным прохожим, злоумышленники долго думать не стали — они попросту обокрали салон машины, выпустили пару пуль из пневматики для вида и скрылись.



Наутро владелец авто обратился в полицию.



Сейчас по инциденту ведётся проверка. Преступников полиция пока не нашла.



Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»