Новости дня
12:20 | 18.08.2018
zvezdytv.ru
В Екатеринбурге состоится праздничный мятеж КВНщиков в поддержку Юлии Михалковой, которую сняли с выборов в гордуму
«Поддержи нашу Михалкову — приходи на революцию! 19 августа (воскресенье) состоится праздничный мятеж КВНщиков в поддержку Юли Михалковой, которую необоснованно хотят лишить статуса кандидата в депутаты городской Думы. Бунт состоится в 16 часов недалеко от перекрестка 8 Марта—Большакова. Ориентироваться на аллею у дома по 8 Марта, 82», — говорится в сообщении.
Согласно концепции протестно-юмористического мероприятия, игроки КВН со всего Урала будут показывать юмористические номера и устраивать конкурсы в борьбе за кубок имени Юлии Михалковой.
Напомним, звезда «Уральских пельменей» выдвигалась в думу по одномандатному округу №9. Для подачи документов ей требовалось собрать всего 300 подписей граждан, однако этим она не ограничилась: в её депутатской копилке значатся целых две тысячи подписей. Сначала екатеринбургский избирком зарегистрировал Михалкову, однако 13 августа Ленинский районный суд снял её с выборов. Причиной послужила кляуза от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». В ней значилось, что в собранных Михалковой подписях есть погрешности. Недолго сомневаясь, суд удовлетворил иск пенсионеров.
Вчера, 17 августа, актриса подала апелляционную жалобу на решение суда. Теперь Михалкова ждёт ответа.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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