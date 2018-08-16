В Екатеринбурге состоится праздничный мятеж КВНщиков в поддержку Юлии Михалковой, которую сняли с выборов в гордуму

12:20 | 18.08.2018

zvezdytv.ru

Уже завтра, 19 августа, в центре Екатеринбурга состоится «праздничный мятеж КВНщиков» в поддержку актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой, которую сняли с выборов в депутаты городской думы. Сегодня призыв прийти на мероприятие активно пересылают друг другу в WhatsApp жители столицы Урала.



«Поддержи нашу Михалкову — приходи на революцию! 19 августа (воскресенье) состоится праздничный мятеж КВНщиков в поддержку Юли Михалковой, которую необоснованно хотят лишить статуса кандидата в депутаты городской Думы. Бунт состоится в 16 часов недалеко от перекрестка 8 Марта—Большакова. Ориентироваться на аллею у дома по 8 Марта, 82», — говорится в сообщении.



Согласно концепции протестно-юмористического мероприятия, игроки КВН со всего Урала будут показывать юмористические номера и устраивать конкурсы в борьбе за кубок имени Юлии Михалковой.



Напомним, звезда «Уральских пельменей» выдвигалась в думу по одномандатному округу №9. Для подачи документов ей требовалось собрать всего 300 подписей граждан, однако этим она не ограничилась: в её депутатской копилке значатся целых две тысячи подписей. Сначала екатеринбургский избирком зарегистрировал Михалкову, однако 13 августа Ленинский районный суд снял её с выборов. Причиной послужила кляуза от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». В ней значилось, что в собранных Михалковой подписях есть погрешности. Недолго сомневаясь, суд удовлетворил иск пенсионеров.



Вчера, 17 августа, актриса подала апелляционную жалобу на решение суда. Теперь Михалкова ждёт ответа.