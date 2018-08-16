295 – Бабка Ягодка опять: что ждёт екатеринбуржцев в День города

11:51 | 18.08.2018

timofeeva-bankrotstvo.ru

Официальное открытие праздника, посвящённого к 295-летию уральской столицы, уже стартовало – в 10 часов утра городские власти подняли флаг на Площади 1905 года. Далее горожан ждёт сплошная свистопляска.



Сразу после официальной церемонии открытия торжества на заранее перекрытых улицах состоятся спортивные мероприятия, в том числе персональная выставка победителя ралли-марафона «Дакар-2017» Сергея Карякина.



На улице Бориса Ельцина и Октябрьской площади (между ними 50 метров) будет фестиваль талантов «Голоса и танцы Екатеринбурга», вести который будет Дмитрий Нагиев (стартует во второй половине дня). А на улице Щербакова, рядом с ТЦ «Глобус», намечены соревнования по автозвуку.



Концерт на главной площади города начнётся в 14 часов. На сцене в виде бумбокса, которую монтировали всю предыдущую неделю, выступят инструментальные коллективы – Российский роговой оркестр из Санкт-Петербурга, Оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан и другие.



В 20:00 на Площади 1905 года сначала зажгут звезды прошлых лет – группа Оttawan из Франции, а в 21:00 начнут выступление рок-легенды из "Мумий Тролля".



Что касается именитых музыкантов, то в 21:00 перед ККТ "Космос" выступит Мари Краймбрери – популярная R'n'B исполнительница из Москвы. Предвосхитит праздничный фейерверк над акваторией городского пруда open-air под сет московского ди-джея M.Hustler.



В 22:00 на Плотинке начнёт свой DJ-сет Leonid Rudenko. Причём звук именно с его выступления будет транслироваться на все самые главные площадки города – на площадь 1905 года, Исторический сквер, ККТ «Космос» и Октябрьскую площадь.



Между тем, в Академическом районе горожан ждут не менее легендарные гости: в 19:50 на сцену выйдут "Звери", а в девять начнёт отплясывать Светлана Лобода.



У Нагиева на Октябрьской площади выступят певица Ёлка и DJ Brothers, появится на этой площадке и хореограф Егор Дружинин.



В половине одиннадцатого вечера на городском пруду начнется фестиваль фейерверков и флайбордистов, завершит праздник традиционный фейерверк.

