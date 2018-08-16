В День города в Екатеринбурге состоится митинг против пенсионной реформы

11:00 | 18.08.2018

Сегодня, 18 августа, празднование Дня города в Екатеринбурге разнообразится очередным митингом против пенсионной реформы, который организовывает реготделение Российской коммунистической рабочей партии и движение «РОТ Фронт». Санкционированная акция начнётся уже очень скоро. В 12:00 митингующие соберутся на площадке перед памятником воинам-спортсменам у КРК «Уралец».



Организаторы предваряют: акция будет направлена на протест против повышения пенсионного возраста и НДС. Листовки, призывающие на акцию, уже расклеены в центре Екатеринбурга.



Местное отделение «Российского объединенного трудового фронта» уже проводило в Екатеринбурге митинг против пенсионной реформы, альтернативный митингу КПРФ, 27 июля. На акцию пришло немного участников.



В ближайшее время в уральской столице состоятся ещё несколько акций против повышения пенсионного возраста. Уже через две недели, 2 сентября, КПРФ собирается провести митинг и шествие с портретами единороссов, проголосовавших за реформу. Акция будет называться «Позорный полк». А 9 сентября акцию проведут сторонники оппозиционера Алексея Навального.