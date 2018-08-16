Накануне Дня города выдающихся женщин Екатеринбурга наградили за вклад в развитие города

10:37 | 18.08.2018

Накануне Дня города, 17 августа, в екатеринбургском театре «Щелкунчик» состоялась церемония вручения премии «Дочь города – дочь России». В этом году лауреатами премии стали сразу семь выдающихся жительниц уральской столицы. Многие из них – работники сферы образования и искусства.



Почётного звания и премии удостоились председатель территориальной комиссии Железнодорожного района Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирина Антропова, заместитель руководителя городской клинической больницы № 14 Любовь Лебедева, начальник управления образования Октябрьского района Екатеринбурга Евгения Мышкина, старший тренер-преподаватель ДЮСШ «Виктория» Вера Пастухова, директор Екатеринбургской детской школы искусств № 6 Ольга Столярова, директор Екатеринбургской детской музыкальной школы № 8 Надежда Топоркова и директор Екатеринбургской детской школы искусств № 11 Любовь Чепайкина.



Отметим, что ежегодное вручение этой премии стало своеобразной традицией накануне празднования Дня города. Она предназначена только для представительниц прекрасного пола. Звание было учреждено при непосредственной поддержке бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. За время существования проекта почётного статуса удостоились 83 женщины.



Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга