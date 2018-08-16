В Екатеринбурге с набережной у Театра драмы пропал гранитный шар

21:42 | 17.08.2018

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С набережной Екатеринбурга возле Театра драмы пропал один из гранитных шаров, украшавших лестницу.



Пропажу объекта обнаружили прохожие, то, куда он делся, пока остается неизвестным.



Тем временем в администрации Екатеринбурга сообщили, что о данной пропаже будет заявлено в полицию.