Победитель чемпионата «Лесоруб-2018» в Екатеринбурге получит 350 тысяч рублей

17:54 | 17.08.2018

rem-technika.ru

Победитель VI чемпионата России среди вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров «Лесоруб-2018», который пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 19 по 21 сентября, получит медаль и 350 тысяч рублей. Общий призовой фонд соревнований составляет 4,5 млн рублей.



Ожидается, что турнир получится очень зрелищным. Участие в нем примут многолесные регионы страны.



Кроме того, запланированы выставка, мастер-классы, деловая и культурно-развлекательная программы.