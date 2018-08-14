ГИБДД: в ДТП у автовокзала в Екатеринбурге пострадал один человек

17:06 | 17.08.2018

Инцидент Екатеринбург

В ГИБДД установили обстоятельства ДТП у Южного автовокзала в Екатеринбурге, где сегодня утром женщина на автомобиле Nissan въехала в группу людей на остановке.



По информации ГИБДД, в результате происшествия пострадал один человек — 78-летний мужчина, его госпитализировали с травмой головы. Еще двое отказались от медицинской помощи, травм у них не зафиксировано.



— Сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД по г. Екатеринбургу на месте ДТП проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения. Тест показал отрицательный результат. В отношении 55-летней женщины-водителя сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области предварительно сообщили о нескольких пострадавших, в том числе 13-летнем подростке.



По предварительной информации, женщина перепутала педали, что и стало причиной ДТП.







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