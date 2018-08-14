Уральские хакеры украли с банковских счетов 1,2 млрд рублей и взломали базу данных Кольцово

16:44 | 17.08.2018

life-e.ru

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении двух екатеринбуржцев — Константина Мельника и Игоря Маковкина. Они обвиняются по ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).



По версии следствия, злоумышленники, действуя вместе с другими членами преступного сообщества, распространили через Интернет вредоносное программное обеспечение, в результате чего получили доступ к счетам клиентов различных банков и похитили 1,2 млрд рублей.



Также следствие считает, что обвиняемые взломали базу данных аэропорта Кольцово.



Дело будет рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга.