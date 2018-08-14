В утреннем ДТП у автовокзала пострадал 13-летний подросток

16:23 | 17.08.2018

Инцидент Екатеринбург

Следственные органы проводят проверку по факту ДТП, которое произошло сегодня утром у Южного автовокзала в Екатеринбурге. Напомним, что автомобиль Nissan сначала столкнулся с другой машиной, потом женщина-водитель сдала назад и въехала в толпу людей на остановке. Сообщалось о двух пострадавших.



По предварительной информации пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, травмы получил в том числе 13-летний подросток.



«Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга областного СК России организована доследственная проверка по сообщению о причинении в результате ДТП в Екатеринбурге телесных повреждений нескольким гражданам, в том числе 13-летнему подростку», — говорится в сообщении.



Следователи опросят участников и очевидцев ДТП. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.







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