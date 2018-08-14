В Свердловской области проводится проверка по факту загрязнения реки Тагил

15:51 | 17.08.2018

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Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки Тагил между поселками Лёвиха и Аник (Кировградский городской округ). Ниже по течению реки расположены Леневское и Нижнетагильское водохранилища. Из последнего осуществляется забор воды для подготовки компонента горячего водоснабжения жителей Нижнего Тагила.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, загрязнение представляет собой сильное глинистое замутнение вод. Установлено, что сброс мутных вод производится с площадки по добыче золота.



«В рамках надзорных мероприятий прокуратура направила запрос в Федеральное агентство по недропользованию о предоставлении сведений о недропользователе. По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных в загрязнении водоёма к установленной законом ответственности», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.