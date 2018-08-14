Юлия Михалкова обжаловала отмену регистрации на выборах в думу Екатеринбурга

15:25 | 17.08.2018

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Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова подала в Свердловский областной суд апелляцию на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который ранее отменил ее регистрацию на выборах в думу Екатеринбурга.



Напомним, что иск об отмене регистрации подал соперник Михалковой по Ленинскому одномандатному округу № 9, кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Рустэм Казыханов. Причиной стали погрешности со сбором подписей.



По информации СМИ, заседание облсуда состоится на следующей неделе.