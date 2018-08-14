В Кировграде инспектор Ростехнадзора получила четыре года за взятку в 200 тысяч рублей

14:58 | 17.08.2018

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В Кировграде к четырем годам в колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей приговорена бывший инспектор Нижнетагильского территориального управления Ростехнадзора Оксана Колясникова.



Судом установлено, что в ноябре-декабре 2017 года инспектор выявила нарушения требований законодательства о промышленной и энергетической безопасности на агрофирме «Северная», а точнее у ООО «Куратье», которое арендовало производственные площадки у агрофирмы.



Инспектор предложила представителю ООО «Куратье» заплатить 200 тысяч рублей за сокрытие информации о нарушениях.



«В ходе встречи с представителем юридического лица в одном из кафе г. Кировграда в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия Колясникова была задержана при получении 200 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.