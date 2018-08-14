Свердловчан зовут на Всероссийский субботник

14:37 | 17.08.2018

gusev-online.ru

8 сентября состоится всероссийский субботник «Зеленая Россия». В акции примет участие и Свердловская область. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.



По поручению главы региона будет создана специальная рабочая группа, а мероприятия по уборке мусора продлятся до 7 октября. Наводить порядок будут в парках, скверах, лесопарках, прибрежных территориях всех муниципальных образований области.



Напомним, что идея проведения экологического субботника принадлежит многократному чемпиону мира по шахматам, депутату Госдумы РФ Анатолию Карпову.



В прошлом году Свердловская область получила высшую награду в конкурсе «Зеленой России» — Гран-при за самое массовое участие. На уборку мусора вышли 536 тысяч 706 человек, было вывезено более 11 тысяч тонн отходов.