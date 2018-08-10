Житель Асбеста предстанет перед судом за попытку хищения денег у банков

13:58 | 17.08.2018

otr-online.ru

В Екатеринбурге будут судить жителя Асбеста, обвиняемого в покушении на мошенничество и подделке документов.



По версии следствия, безработный мужчина 1982 года рождения предоставлял в судебные органы поддельные документы, а затем, получив решения судов, пытался совершить хищения денежных средств со счетов различных организаций.



Злоумышленник подыскивал граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые за денежное вознаграждение оформляли на его имя нотариальные доверенности о предоставлении их интересов в различных инстанциях. Затем мужчина подделывал на этих граждан документы, якобы, подтверждающие трудоустройство в той или иной организации.



- На основании нотариальных доверенностей мужчина направлял фальшивые бумаги в мировые суды с заявлениями о взыскании денег с организаций по, якобы, начисленной, но не выплаченной зарплате на подконтрольные счета. Полученные незаконным способом судебные решения фигурант предоставлял в отделения банков, в качестве получателей денежных средств он указывал своих «клиентов», - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.



Подозрения возникли в службе безопасности одного из кредитных учреждений, после чего полиция пресекла преступление и установила предполагаемого мошенника.



- В ходе расследования перед полицейскими стояла непростая задача, чтобы доказать причастность к преступлениям подозреваемого, так как противоправные деяния были совершены дистанционно. Поддельные документы направлялись почтой в мировые суды других регионов Российской Федерации, в том числе в Нижегородскую область и Республику Башкортостан, - отметил полковник Горелых.



Дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.