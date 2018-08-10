Первое заседание екатеринбургской думы седьмого созыва намечено на 25 сентября

13:25 | 17.08.2018

9 сентября в Екатеринбурге пройдут выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва, а на 25 сентября предварительно намечено первое заседание, сообщил председатель городской Избирательной комиссии Илья Захаров.



Напомним, что голосовать на выборах в гордуму могут граждане, имеющие постоянную прописку в Екатеринбурге. Результаты выборов станут известны не более чем через пять дней после голосования.



Также напомним, что новому созыву Думы предстоит утвердить главу города.