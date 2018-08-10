В Нижнем Тагиле будут судить шестерых наркодилеров, у которых нашли два килограмма «синтетики»

Полиция Нижнего Тагила завершила расследование уголовного дела в отношении шестерых молодых людей от 19 до 36 лет, обвиняемых в торговле наркотиками. Часть из них является гражданами одной из бывших союзных республик.Предполагаемых преступников задержали в ходе спецоперации с участием сотрудников полиции из территориального подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оперативников уголовного розыска, а также участковых уполномоченных и патрульно-постовой службы.В квартирах, арендованных иностранцами, и в тайниках-закладках было обнаружено почти два килограмма наркотиков.— В жилищах оперативники изъяли весы, упаковочный материал и другие вещественные доказательства, указывающие на то, что злоумышленники занимались расфасовкой и распространением «синтетики». Из нескольких закладок, уже размещенных на улицах Подгорной и Халтурина, а также из квартир фигурантов сыщики изъяли в общей сложности без малого 2 килограмма смертельного зелья, предназначавшегося для распространения, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Еще двое обвиняемых являются жителями Дзержинского района Нижнего Тагила. Они выполняли функции «розничных курьеров». У них обнаружено еще более 77 граммов аналогичного вещества.Сами задержанные рассказали, что занимаются распространением наркотиков всего неделю. На заработанные за это время деньги успели купить дорогие сотовые телефоны и одежду.Следственное подразделение полиции Нижнего Тагила по данным фактам возбудило 9 уголовных дел, которые объединены в одно производство — «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном и особо крупном размере». Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.