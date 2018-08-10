В Качканаре депутата, который не захотел отчитываться о доходах, лишили мандата

10:20 | 17.08.2018

obzor.io

В Качканаре депутата, не отчитавшегося о доходах, лишили мандата через суд.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, депутат Думы Качканарского городского округа не представил в администрацию Северного управленческого округа сведения о своих доходах за 2017 год, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи — жены и несовершеннолетнего ребенка.



Отмечается, что решение не раскрывать сведения о доходах народный избранник объяснил нежеланием. По информации СМИ, речь идет об Олеге Кирдяшкине.



Прокурор Качканара внес председателю Думы представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, но на заседаниях Думы по результатам голосования требование прокуратуры было отклонено.



Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием признать решение Думы незаконным и прекратить полномочия депутата. 15 августа суд удовлетворил эти требования. Решение суда пока не вступило в законную силу.