Ночью на Уралмаше столкнулись Renault и ВАЗ

Ночью в районе дома № 42 на улице Ильича произошло ДТП: столкнулись ВАЗ-2114 и Renault. Как сообщает «СОВА», виновником аварии стал водитель иномарки, который, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу.К счастью, никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.