В Екатеринбурге при больницах появятся центры помощи для больных раком

21:37 | 16.08.2018

fototelegraf.ru

Согласно новому обещанию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, совсем скоро при одиннадцати больницах региона появятся амбулаторные центры помощи онкобольным. Об этом сегодня в своём Instagram сообщил глава региона.



Соответствующий проект подготовил Минздрав Свердловской области. План по борьбе с онкологическими заболеваниями на Среднем Урале он уже направил на согласование своим федеральным коллегам. Суть данного проекта заключается в том, что теперь онкобольным и пациентам с подозрением на рак можно будет не стоять в километровых очередях в онкологическом диспансере на Широкой Речке, а диагностироваться в больнице по месту жительства.



Напомним, ранее стало известно о том, что на базе свердловского онкологического диспансера будут открыты мотивационные группы помощи для онкобольных. Там пациенты смогут обмениваться опытом и набираться уверенности, смотря на тех, кто уже победил рак.



Кроме того, в регионе запустят пилотный проект для ранней диагностики онкологических заболеваний. Сначала в нём примет участие ограниченный круг горожан – сотрудники нескольких предприятий области. Уральцы будут отправлены на скрининг, который позволит выявить онкологию на ранней стадии.