В центре Екатеринбурга напротив клубного дома «Тихвин» горит ресторан (ФОТО, ВИДЕО)

21:21 | 16.08.2018

В центре Екатеринбурга загорелся ресторан «Grand Урюк», расположенный на ул. Сакко и Ванцетти, 64, что напротив элитного клубного дома «Тихвин».



В настоящий момент из общественного заведения эвакуированы все люди. Пламя распространяется достаточно быстро. Ожидается прибытие МЧС.







Причиной пожара стало возгорание уличного газового обогревателя. Возможно, загорелась одна машина, расположенная возле ресторана. По предварительной информации, пострадавших нет.



Возгорание достаточно сильное, так что дым от него виден со всех районов города.



