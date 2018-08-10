Новости дня
21:21 | 16.08.2018
В центре Екатеринбурга напротив клубного дома «Тихвин» горит ресторан (ФОТО, ВИДЕО)
В настоящий момент из общественного заведения эвакуированы все люди. Пламя распространяется достаточно быстро. Ожидается прибытие МЧС.
Причиной пожара стало возгорание уличного газового обогревателя. Возможно, загорелась одна машина, расположенная возле ресторана. По предварительной информации, пострадавших нет.
Возгорание достаточно сильное, так что дым от него виден со всех районов города.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:37 | 16.08.2018
В Екатеринбурге при больницах появятся центры помощи для больных раком
21:21 | 16.08.2018
В центре Екатеринбурга напротив клубного дома «Тихвин» горит ресторан (ФОТО, ВИДЕО)
20:59 | 16.08.2018
В Екатеринбурге с бешеной скоростью становятся бесхозными заведения общепита. Причём их владельцы готовы получить лишь половину от суммы, вложенной в них
20:21 | 16.08.2018
В Екатеринбурге появятся два новых перехода через железную дорогу
19:36 | 16.08.2018
Свердловские коммунисты пожаловались на газету «Единой России» из-за того, что на передовице был изображён обычный человек
19:03 | 16.08.2018
В Свердловскую область уже поступил первый государственный транш на содержание «Екатеринбург Арены» после ЧМ
18:22 | 16.08.2018
Завтра в Перми откроется выставка проектов «Школы главного архитектора»
18:16 | 16.08.2018
ФСБ разыскивает опасного преступника
18:14 | 16.08.2018
В Прикамье стартовала операция «Мак-2018»
17:54 | 16.08.2018
Реконструкция сетей на перекрестке улиц Революции и Островского в Перми должна быть завершена до 22 августа
17:44 | 16.08.2018
Предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в двойном убийстве в Каменске-Уральском
17:16 | 16.08.2018
114 площадок примут участие в акции «Ночь кино» на Урале
17:13 | 16.08.2018
В Перми прошли соревнования водолазов службы спасения
17:11 | 16.08.2018
ЖКХ Курганской области готово к отопительному сезону на 65,3 %
17:09 | 16.08.2018
Завтра в Перми откроется выставка «Православная Русь»
17:05 | 16.08.2018
В Кургане закроют несколько перекрестков из-за строительства дороги на Бурова-Петрова
17:01 | 16.08.2018
Открыт отбор участников на Кубок России «Зимний вернисаж»
16:44 | 16.08.2018
Роспотребнадзор нашел в магазинах «Магнит» в Свердловской области более пяти тысяч нарушений
15:55 | 16.08.2018
Полиция ищет пострадавших от действий грабителя в Екатеринбурге (ФОТО)
15:30 | 16.08.2018
Екатеринбургским спортклубом, где массово заболели дети, займутся следственные органы
14:50 | 16.08.2018
Средний Урал готов к зиме на 70 %
14:22 | 16.08.2018
На Урале в пятый раз пройдет форум высотного строительства
13:55 | 16.08.2018
В Екатеринбурге отреставрируют ЦК «Орджоникидзевский»
13:30 | 16.08.2018
На День города в центре Екатеринбурге появится 120 туалетов
13:11 | 16.08.2018
В Госдуме обсудят значительное увеличение пенсий
12:58 | 16.08.2018
Принято решение расширить «Титановую долину»
12:31 | 16.08.2018
Суд прекратил уголовное дело в отношении депутата Белоярской думы
11:57 | 16.08.2018
Первый космонавт-екатеринбуржец вышел в открытый космос
11:55 | 16.08.2018
В Перми заканчивается ремонт сквера Авиаторов
11:36 | 16.08.2018
Свердловское правительство создаст управляющую компанию будущего туристического кластера «Гора Белая»
11:33 | 16.08.2018
На пермской эспланаде покажут лучшие российские короткометражки
11:28 | 16.08.2018
На улице Витебского в Кургане заработала новая линия наружного освещения
11:18 | 16.08.2018
Уральские драгоценности покажут на выставке в Индии
10:59 | 16.08.2018
Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании из Екатеринбурга
10:55 | 16.08.2018
Виновник аварии на ж/д станции Билимбай заплатит штраф
10:29 | 16.08.2018
Зауралец получил 7 лет строгача за попытку убийства соседа по палате
10:28 | 16.08.2018
У жителя Нижнего Тагила нашли пистолет, патроны и наркотики
10:27 | 16.08.2018
В пермские микрорайоны Ива-1 и Ива Спортивная возвращается газ
09:58 | 16.08.2018
На спортивных сборах в Екатеринбурге массово заболели дети
09:35 | 16.08.2018
Самолет Москва — Сеул совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
09:12 | 16.08.2018
В Краснотурьинске произошло обрушение в шахте. Один человек погиб