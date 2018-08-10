В Екатеринбурге с бешеной скоростью становятся бесхозными заведения общепита. Причём их владельцы готовы получить лишь половину от суммы, вложенной в них

В настоящее время в Екатеринбурге на продажу выставлено 45 кофеен, баров и ресторанов, хозяева которых хотят избавиться от недвижимости. Причём большая часть объектов продаётся по цене, которая в 2 раза ниже, чем год назад. В результате сейчас средняя цена на заведения, появившиеся в последние несколько месяцев, составляет целых 47 % от той, которая ещё в сентябре прошлого года считалась нормальной. Теперь заведения общепита стоят в среднем 15 миллионов рублей.«Прирост объектов общественного питания произошел из-за небольших местечковых заведений, у владельцев которых просто сменились планы на жизнь. В некоторых объявлениях говорится, например, что объект продаётся из-за переезда. В целом общепит сейчас можно назвать одной из наиболее активно развивающихся сфер для самозанятости, поэтому в ней идет постоянная ротация заведений», — отмечает руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.Одно из самых дешёвых заведений продаётся в центре Екатеринбурга. Хозяин кофе-бара на Малышева предлагает новому владельцу не только само помещение, но и всё оборудование в нём, а также секретный способ привлечения клиентов.Что касается переезда в другой город, то «Бар Базар» в «Мытном дворе» продаётся как раз по этой причине — его владелец решил поменять место жительства. В добрые руки заведение перейдёт за 10 миллионов рублей. Стоимость аренды помещения здесь — 230 тысяч рублей в месяц.Более просторное и, соответственно, более дорогое помещение ждёт своих покупателей в баре «Лось Вегас» на Вторчермете. Кстати, там до сих пор висит объявление об открытии заведения. Этот бизнес продается вместе с помещением. Кстати, искать покупателя владельцы вынуждены тоже из-за отъезда.Фото: N1