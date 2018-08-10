В Екатеринбурге появятся два новых перехода через железную дорогу

20:21 | 16.08.2018

involokolamsk.ru

В Екатеринбурге начали готовить площадки для строительства пешеходных переходов через железнодорожные пути. Своего появления на свет ожидают два перехода: на перегоне Уктус — Керамик (на границе мкр-нов Елизавет и Вторчермет) и на перегоне Лечебный — Компрессорный (в р-не улицы Хвойной и Сибирского тракта).



Согласно проекту, эти переходы будут оборудованы световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом и освещением. Рядом будут обустроены накопительные площадки с направляющим ограждением и установлены знаки безопасности.



Ещё один такой же переход появится на станции Талица. По проекту это будут одноуровневые конструкции — такие же, как у ТЦ «Комсомолл».



Напомним, с коммуникацией между двумя сторонами ж/д дороги у этого ТРЦ были проблемы. Вопрос строительства перехода через рельсы стал отправной точкой серии конфликтов, в результате которых «Комсомолл» на год оказался заблокирован для покупателей, а часть арендаторов уехали или прекратили работу. В итоге за стройку взялась СвЖД. В августе 2016 года переход открыли.