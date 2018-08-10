Свердловские коммунисты пожаловались на газету «Единой России» из-за того, что на передовице был изображён обычный человек

19:36 | 16.08.2018

Свердловское отделение партии КПРФ обратилось в избирательную комиссию Екатеринбурга с жалобой на второй номер агитационной газеты партии «Единая Россия». Бравые свердловские коммунисты сочли, что на первую полосу газеты негоже помещать физическое лицо. Выходит, что и на передовицу вход только депутатам и чиновникам.



Как пояснил депутат-коммунист Александр Ивачёв, изображение физических лиц в агитационной газете запрещено законом (ст.5.12 КоАП). К тому же, как сообщил он, депутаты от «ЕР» не оплатили выпуск газеты с избирательного счёта. Ивачёв считает, что за административное нарушение такого масштаба реготделение «Единой России» должно ответить.



«Таким образом, мы имеем печатные агитационные материалы, выпущенные с нарушением избирательного законодательства (ст. 5.12 КоАП), в связи с чем, распространение нарушающих избирательные права материалов должно быть прекращено, а допустившие данные нарушения лица должны понести ответственность!» - заявил Александр Ивачёв в своём Facebook.



Жалоба от коммунистов не первая в копилке «ЕР» на этих выборах. Ранее либерал-демократы уже жаловались на первый выпуск газеты партии в горизбирком. Однако там не усмотрели нарушений и не стали штрафовать единороссов.



Напомним, что выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября.



Фото: Facebook Александра Ивачёва