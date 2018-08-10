В Свердловскую область уже поступил первый государственный транш на содержание «Екатеринбург Арены» после ЧМ

19:03 | 16.08.2018

russian.rt.com

Сегодня Правительство России направило деньги из госбюджета в города-организаторы матчей во время мундиаля. Более 170 миллионов рублей понадобится, чтобы содержать 7 стадионов, на которых проходили футбольные матчи. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, это арены в Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.



Конкретно Екатеринбургу понадобится более 350 миллионов рублей – именно в эту сумму обойдётся годовое содержание «Екатеринбург Арены». Предположительно, финансовую ответственность за сохранение качества стадиона федеральная казна разделит с областной.



Матчи мирового первенства по футболу прошли в России с 14 июня по 15 июля.

