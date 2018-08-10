Предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в двойном убийстве в Каменске-Уральском

17:44 | 16.08.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Жителю Каменска-Уральского 1986 года рождения предъявлено обвинение в убийстве двух человек. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.



По версии следствия, вечером 12 августа мужчина нанес смертельные ножевые ранения местному жителю у дома на улице Октябрьской, второго человека он убил в помещении магазина на той же улице.



«Изначально задержанный отрицал свою причастность к преступлению, однако впоследствии, под бременем неопровержимых доказательств, сознался в содеянном и дал признательные показания», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Отметим, что подозреваемый нигде не работает, ранее он был судим за незаконный оборот оружия, грабеж и хулиганство, а после освобождения из мест лишения свободы в 2007 году проходил курс лечения в психиатрической больнице.



В рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого планируется провести судебно-психиатрическую экспертизу.