Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


17:44 | 16.08.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в двойном убийстве в Каменске-Уральском

Жителю Каменска-Уральского 1986 года рождения предъявлено обвинение в убийстве двух человек. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, вечером 12 августа мужчина нанес смертельные ножевые ранения местному жителю у дома на улице Октябрьской, второго человека он убил в помещении магазина на той же улице.

«Изначально задержанный отрицал свою причастность к преступлению, однако впоследствии, под бременем неопровержимых доказательств, сознался в содеянном и дал признательные показания», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Отметим, что подозреваемый нигде не работает, ранее он был судим за незаконный оборот оружия, грабеж и хулиганство, а после освобождения из мест лишения свободы в 2007 году проходил курс лечения в психиатрической больнице.

В рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого планируется провести судебно-психиатрическую экспертизу.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:36 | 16.08.2018
Свердловские коммунисты пожаловались на газету «Единой России» из-за того, что на передовице был изображён обычный человек

19:12 | 16.08.2018
На «Протон-ПМ» пермским промышленникам рассказали о возможностях кооперации

19:03 | 16.08.2018
В Свердловскую область уже поступил первый государственный транш на содержание «Екатеринбург Арены» после ЧМ

18:22 | 16.08.2018
Завтра в Перми откроется выставка проектов «Школы главного архитектора»

18:16 | 16.08.2018
ФСБ разыскивает опасного преступника

18:14 | 16.08.2018
В Прикамье стартовала операция «Мак-2018»

17:54 | 16.08.2018
Реконструкция сетей на перекрестке улиц Революции и Островского в Перми должна быть завершена до 22 августа

17:48 | 16.08.2018
В Перми осужден за многочисленные преступления поклонник Наташи Королевой

17:44 | 16.08.2018
Предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в двойном убийстве в Каменске-Уральском

17:16 | 16.08.2018
114 площадок примут участие в акции «Ночь кино» на Урале

17:13 | 16.08.2018
В Перми прошли соревнования водолазов службы спасения

17:11 | 16.08.2018
ЖКХ Курганской области готово к отопительному сезону на 65,3 %

17:09 | 16.08.2018
Завтра в Перми откроется выставка «Православная Русь»

17:05 | 16.08.2018
В Кургане закроют несколько перекрестков из-за строительства дороги на Бурова-Петрова

17:01 | 16.08.2018
Открыт отбор участников на Кубок России «Зимний вернисаж»

16:44 | 16.08.2018
Роспотребнадзор нашел в магазинах «Магнит» в Свердловской области более пяти тысяч нарушений

15:55 | 16.08.2018
Полиция ищет пострадавших от действий грабителя в Екатеринбурге (ФОТО)

15:30 | 16.08.2018
Екатеринбургским спортклубом, где массово заболели дети, займутся следственные органы

14:58 | 16.08.2018
Заседание градсовета по храму Святой Екатерины перенесено на неопределенный срок

14:50 | 16.08.2018
Средний Урал готов к зиме на 70 %

14:22 | 16.08.2018
На Урале в пятый раз пройдет форум высотного строительства

13:55 | 16.08.2018
В Екатеринбурге отреставрируют ЦК «Орджоникидзевский»

13:40 | 16.08.2018
Очередной транш городской субсидии «Водный Союз» пустил на погашение долгов

13:30 | 16.08.2018
На День города в центре Екатеринбурге появится 120 туалетов

13:24 | 16.08.2018
Свердловская область вошла в десятку лидеров по производству молока в России

13:16 | 16.08.2018
На трассе Екатеринбург — Курган из-за дождя перевернулся Mitsubishi Lancer

13:14 | 16.08.2018
В Челябинске прошли семинары, посвящённые взаимодействию молодёжи Евразии

13:11 | 16.08.2018
В Госдуме обсудят значительное увеличение пенсий

12:58 | 16.08.2018
Парламент Пермского края не поддержал законопроект о соцподдержке детей войны

12:58 | 16.08.2018
Принято решение расширить «Титановую долину»

12:31 | 16.08.2018
Суд прекратил уголовное дело в отношении депутата Белоярской думы

11:57 | 16.08.2018
Первый космонавт-екатеринбуржец вышел в открытый космос

11:55 | 16.08.2018
В Перми заканчивается ремонт сквера Авиаторов

11:36 | 16.08.2018
Свердловское правительство создаст управляющую компанию будущего туристического кластера «Гора Белая»

11:33 | 16.08.2018
На пермской эспланаде покажут лучшие российские короткометражки

11:28 | 16.08.2018
На улице Витебского в Кургане заработала новая линия наружного освещения

11:18 | 16.08.2018
Уральские драгоценности покажут на выставке в Индии

11:00 | 16.08.2018
Судебные приставы Екатеринбурга расскажут горожанам об их долгах в День города

10:59 | 16.08.2018
Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании из Екатеринбурга

10:55 | 16.08.2018
Виновник аварии на ж/д станции Билимбай заплатит штраф

10:29 | 16.08.2018
Зауралец получил 7 лет строгача за попытку убийства соседа по палате

10:28 | 16.08.2018
У жителя Нижнего Тагила нашли пистолет, патроны и наркотики

10:27 | 16.08.2018
В пермские микрорайоны Ива-1 и Ива Спортивная возвращается газ

09:58 | 16.08.2018
На спортивных сборах в Екатеринбурге массово заболели дети

09:35 | 16.08.2018
Самолет Москва — Сеул совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

09:12 | 16.08.2018
В Краснотурьинске произошло обрушение в шахте. Один человек погиб

15.08.2018

22:28 | 15.08.2018
Почти 60 тысяч жителей Свердловской области пьют грязную воду

21:44 | 15.08.2018
В Екатеринбург с важной миссией приехал глава Русской православной старообрядческой церкви

20:26 | 15.08.2018
В Екатеринбурге стартует громкий процесс по делу о диванной педофилии. Судят фитнес-тренера, который посидел с девочкой на одном диване

19:57 | 15.08.2018
Дональд Трамп отправил в Екатеринбург генконсула, чтобы разведать, как поживает асбест с его изображением


Мы в соцсетях





Архив
«    Август      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 