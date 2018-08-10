Роспотребнадзор нашел в магазинах «Магнит» в Свердловской области более пяти тысяч нарушений

16:44 | 16.08.2018

oren.ru

Роспотребнадзор проверил в Свердловской области 245 магазинов «Магнит» (торговая сеть АО «Тандер»), нарушения выявлены в 205 из них (84 %). При этом общее число нарушений превысило пять тысяч.



Как сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора, выявлены нарушения требований по эксплуатации помещений, защите объектов от грызунов, требований к условиям труда женщин, обнаружены фрукты и овощи с признаками гниения, сотрудники несвоевременно проходят медосмотры, отсутствуют специально оборудованные контейнерные площадки, потребителей вводят в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара и многое другое.



По итогам проверок и рассмотрения административных дел АО «Тандер» оштрафовано на 1,9 млн рублей. Роспотребнадзор будет проверять устранение нарушений в магазинах.