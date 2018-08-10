Екатеринбургским спортклубом, где массово заболели дети, займутся следственные органы

15:30 | 16.08.2018

ivteleradio.ru

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки в спортклубе «Катюша», где за медицинской помощью обратились 12 детей.



«Прокуратура Ленинского района г. Екатеринбурга направила материал проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц, допустивших массовое заболевание детей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Дети занимались спортивной гимнастикой в помещении спортзала школы № 181 (ул. Краснолесья, 22). В период с 8 по 14 августа за медицинской помощью обратились 12 воспитанников. Они жаловались на боль в животе, рвоту и недомогание. В дальнейшем у детей была выявлена острая кишечная инфекция. Четверо детей в возрасте 9 лет госпитализированы.



По предварительной информации, источником заражения стал повар кафе RedwoodCafe (ул. Чкалова, 241), где кормили детей. Кроме того, в школе и кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.



«В воде из 19-литровой бутылки, находящейся в спортивном зале школы № 181 г. Екатеринбурга, установлено превышение в 3 раза предельно допустимой нормы общего микробного числа. Кроме этого, в образовательном учреждении отсутствуют документы о безопасности бутилированной воды. Также установлено, что находящиеся в спортивном зале школы маты не подвергались санитарной обработке», — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



В кафе нарушались условия хранения продуктов питания, условия хранения отходов и другое.