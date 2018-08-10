Заседание градсовета по храму Святой Екатерины перенесено на неопределенный срок

14:58 | 16.08.2018

В Екатеринбурге отменили заседание градостроительного совета при губернаторе Свердловской области, который сегодня должен был рассмотреть проект храма Святой Екатерины у Театра драмы. Мероприятие перенесли на неопределенный срок. Причины не сообщаются.



Ранее на сайте областного Минстроя был опубликован проект храма. Его высота вместе с крестом составит 66 метров (3 этажа). Напомним, что храм планировали построить в акватории Городского пруда на насыпном острове, но из-за недовольства жителей место строительства перенесли на площадку перед Театром драмы.