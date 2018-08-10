Средний Урал готов к зиме на 70 %

14:50 | 16.08.2018

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие во всероссийском селекторном совещании по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2018–2019 гг.



По состоянию на 15 августа жилфонд, коммунальная инфраструктура и объекты электроэнергетики готовы к зиме на 70 и более процентов, подготовлено 1 147 единиц спецтехники, формируются запасы топлива.



Ремонтно-восстановительная кампания также вступила в завершающую стадию: в области заменено свыше 78 километров ветхих тепловых сетей, 511 километров вышедших из строя сетей электроснабжения, 26 километров ветхих канализационных сетей и свыше 72 километров ветхих водопроводов.



В этом году на ремонт направлено около 4,5 млрд рублей. Дополнительно 10 муниципалитетам выделено 212 млн рублей.