В Екатеринбурге отреставрируют ЦК «Орджоникидзевский»

13:55 | 16.08.2018

2gis.ru

В Екатеринбурге собираются отреставрировать объект культурного наследия ЦК «Орджоникидзевский» (бульвар Культуры, 3). Администрация города ищет подрядчика, который разработает необходимую научно-проектную документацию.



Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, за разработку проекта реставрации и приспособления мэрия готова заплатить 5,055 млн рублей. Здание планируют привести в порядок к 300-летию города в 2023 году.