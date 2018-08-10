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13:30 | 16.08.2018

На День города в центре Екатеринбурге появится 120 туалетов

На День города, 18 августа, в центре Екатеринбурга установят 120 бесплатных туалетов, в том числе 9 из них будут оборудованы для маломобильных групп населения, и 95 контейнеров для мусора, сообщил помощник по взаимодействию со СМИ замглавы горадминистрации Евгения Архипова Василий Амбалов.

Также в микрорайоне Академическом, где состоится концерт, установят 12 туалетов и 10 контейнеров для мусора.

© «Вечерние Ведомости»

 


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