Принято решение расширить «Титановую долину»

12:58 | 16.08.2018

agenda-u.org

В Свердловской области будет расширена территория особой экономической зоны «Титановая долина», соответствующее постановление появилось на сайте правительства России.



Согласно документу, площадь ОЭЗ увеличат за счет земель, расположенных в Екатеринбурге и в Сысертском городском округе (территория промышленной площадки «Уктус» и прилегающие к ней земельные участки). Здесь разместятся предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и комплектующих, а также предприятия по производству медицинского оборудования. Отметим, что с инициативой создания второй очереди «Титановой долины» выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Предполагается, что к 2027 году объем инвестиций новых резидентов составит более 10 млрд рублей, будет создано не менее 1268 рабочих мест, объем выручки от продажи товаров, работ, услуг превысит 140 млрд рублей, а налоги — 7 млрд рублей.



Как говорится в документе, по оценке Минэкономразвития России, «Титановая долина» показывает 100%-ную эффективность. Сейчас площадь ОЭЗ — 295 гектаров. Здесь зарегистрировано 12 резидентов (максимальная вместимость — 17–18 резидентов), создано около 130 рабочих мест. С момента создания «Титановой долины» в 2010 году объем инвестиций резидентов составил более 6 млрд рублей, в бюджеты всех уровней они заплатили более 193 млн рублей налогов.