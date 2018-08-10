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12:31 | 16.08.2018
Суд прекратил уголовное дело в отношении депутата Белоярской думы
Уголовное дело было возбуждено по факту деятельности Бутакова в должности главного специалиста по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество». Из лесничества он уволился в конце мая, после того как там прошли обыски. По данным veved.ru, оперативным сопровождением дела занималась ФСБ.
Отметим, что Алексею Бутакову грозило до 4 лет лишения свободы. В 2017 году Бутаков участвовал в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Белоярки, а также заявлял свою кандидатуру на пост председателя думы. В конце мая он также подавал заявление о сложении с себя полномочий депутата думы Белоярки, но потом отозвал его.
© «Вечерние Ведомости»
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