Суд прекратил уголовное дело в отношении депутата Белоярской думы

12:31 | 16.08.2018

Председатель Белоярского районного суда Свердловской области Елена Самарина прекратила уголовное дело в отношении местного депутата Алексея Бутакова, который обвинялся по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Согласно картотеке суда, Бутакову, как ранее и сообщал veved.ru, назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф (ст. 25.1 УПК РФ). С ходатайством о назначении Бутакову судебного штрафа выходил следователь следственного отдела по городу Заречный СУ Следственного комитета по Свердловской области. Решение было вынесено накануне, 15 августа. Отсутствие судимости, которое подразумевает судебный штраф, позволит ему и далее оставаться депутатом.



Уголовное дело было возбуждено по факту деятельности Бутакова в должности главного специалиста по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество». Из лесничества он уволился в конце мая, после того как там прошли обыски. По данным veved.ru, оперативным сопровождением дела занималась ФСБ.



Отметим, что Алексею Бутакову грозило до 4 лет лишения свободы. В 2017 году Бутаков участвовал в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Белоярки, а также заявлял свою кандидатуру на пост председателя думы. В конце мая он также подавал заявление о сложении с себя полномочий депутата думы Белоярки, но потом отозвал его.