Первый космонавт-екатеринбуржец вышел в открытый космос

11:57 | 16.08.2018

Космонавт Сергей Прокопьев/ВКонтакте

43-летний космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев стал первым жителем уральской столицы, который вышел в открытый космос. Вместе с коллегой Олегом Артемьевым он провел за бортом Международной космической станции 7 часов 46 минут, сообщает РИА «Новости».



В открытом космосе Прокопьев и Артемьев запустили четыре наноспутника и установили антенну российско-немецкого эксперимента по мониторингу миграций диких птиц.