Уральские драгоценности покажут на выставке в Индии

Одна из уральских фирм оформила на таможне вывоз ювелирных украшений общей стоимостью почти 12,5 млн рублей. Драгоценности покажут на выставке в Индии: это серьги, кулоны, браслеты из золота 585-й и 750-й пробы, украшенные сапфирами, бриллиантами, изумрудами, рубинами и жемчугом. Вес украшений — 1,5 кг.Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, специализированный таможенный пост «Малахит» Екатеринбургской таможни оформил временный вывоз драгоценностей. Обратно должно вернуться столько же ювелирных украшений, сколько вывезено.