Виновник аварии на ж/д станции Билимбай заплатит штраф

10:55 | 16.08.2018

пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту схода с рельсов нескольких вагонов в районе станции Билимбай.



Напомним, что инцидент произошел вечером 26 марта этого года. С рельсов сошли 9 вагонов со щебнем, при этом пять из них опрокинулись.



— На станции Билимбай в результате нарушений, допущенных главным инженером коммерческой организации при эксплуатации электрической лебедки, предназначенной для подтягивания вагонов, произошел обрыв кронштейна одного из вагонов, что привело к скатыванию 20 грузовых вагонов с подъездного пути коммерческого предприятия на выставочный путь станции Билимбай, при этом 9 вагонов сошли с рельсов, 5 вагонов, груженные щебнем, опрокинулись, — сообщили в пресс-службе ведомства.



К счастью, никто не пострадал, но было повреждено около 100 метров железнодорожного полотна. Ущерб ОАО «РЖД» и других коммерческих организаций составил более 11 млн рублей.



Виновник полностью признал свою вину, его работодатель возместил ущерб в полном объеме. В связи с этим следствие ходатайствовало о назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.