У жителя Нижнего Тагила нашли пистолет, патроны и наркотики

В Нижнем Тагиле задержан 52-летний не судимый не работающий мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и огнестрельного оружия, об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.В июле тагильчанина доставили в отдел полиции из-за скандала с соседями. В ходе личного досмотра у него обнаружили самодельные нож, пистолет с нарезным стволом, а также патроны.В дальнейшем по месту жительства подозреваемого на улице Победы провели обыск. В квартире нашли порядка 700 граммов синтетических наркотиков, более 100 патронов к ранее изъятому пистолету, патроны для охотничьего ружья, пистолета Макарова и автомата Калашникова, учебную гранату РГД. Также были обнаружены документы, в том числе со следами переделки, документы на несколько квартир, принадлежащих задержанному.В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела - «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Задержанный отказывается давать показания. Полиция проверяет его причастность к другим преступлениям.