На спортивных сборах в Екатеринбурге массово заболели дети

09:58 | 16.08.2018

ia41.ru

В Екатеринбурге на спортивных сборах, проходивших на базе МАОУ СОШ № 181, установлен массовый случай заболевания кишечной инфекцией.



Специалисты Роспотребнадзора проверили спорткомплекс «Катюша», МАОУ СОШ № 181, а также кафе RedwoodCafe (ООО «Созвездие ОРИОН»), где осуществлялось питание детей.



— Проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявлен источник инфекции — сотрудник RedwoodCafe (отстранен от работы), — сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



Также установлено, что спорткомплекс «Катюша» и кафе RedwoodCafe работали без уведомления о своей деятельности Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Сейчас спорткомплекс и кафе не работают. Материалы эпидрасследования направлены в правоохранительные органы. Подготовлен иск в суд о ликвидации юридического лица в отношении ООО «Созвездие ОРИОН» и СК «Катюша».