В Екатеринбург с важной миссией приехал глава Русской православной старообрядческой церкви

21:44 | 15.08.2018

rpsc.ru

Духовный лидер РПСЦ прибыл сегодня в Екатеринбург с целью поддержать строительство новых старообрядческих храмов. С этой целью в течение недели митрополит Корнилий посетит несколько городов Свердловской области.



В первую очередь он отправится в Староуткинск, где освятит новый старообрядческий храм. Далее — Нижний Тагил. Там духовный лидер РПСЦ проведёт обряд закладки первого камня нового храма для старообрядческого прихода.



В планах священнослужителя и Екатеринбург. 18 и 19 августа митрополит Корнилий возглавит богослужение в старообрядческом храме на ВИЗе.



Отметим, что старообрядцы населяют Средний Урал с XVII века. В некоторых районах они появились задолго до строительства казённых заводов.



В Екатеринбурге с XIX века сформировалось несколько купеческих старообрядческих кланов.