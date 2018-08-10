В Екатеринбурге стартует громкий процесс по делу о диванной педофилии. Судят фитнес-тренера, который посидел с девочкой на одном диване

20:26 | 15.08.2018

kompasiana.com

Уже завтра, 16 августа, в Екатеринбурге начнётся процесс по громкому делу о «педофилии на диване». Верх-Исетский городской суд рассмотрит дело фитнес-тренера, который 20 минут сидел на одном диване с 7-летней девочкой, а через несколько часов уже оказался педофилом-эксгибиционистом. Предварительное заседание начнётся в 14 часов, сообщили в канцелярии суда.



История, после которой инструктор попал за решётку, произошла 18 ноября прошлого года. Кстати, с того момента по настоящее время фитнес-тренер находится под стражей.



Итак, во время одного из перерывов он сел на диванчик в коридоре центра, чтобы заполнить журнал учёта персональных тренировок. Рядом села 7-летняя девочка. Ребёнка на занятие в школу юных моделей, которая работала на арендованной площадке клуба, привела мама. Однако по каким-то причинам девочка ушла с занятий и, оставшись без присмотра, устроилась на диване рядом с тренером.



На записи с камер видеонаблюдения фитнес-клуба видно, что инструктор не проявлял инициативу в общении с девочкой и даже не смотрел на неё. Через 20 минут он отправился на тренировку, а девочка стала ждать родителей. Через несколько часов после этого в фитнес-клуб неожиданно ворвался её разъярённый отчим и заявил, будто «какой-то дядя трогал её, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган». Вероятно, других дядей в фитнес-клубе не было, поэтому обвинили именно его.



Жена фитнес-тренера, напротив, заявляет о фальсификации дела. Она уверена: его специально сфабриковали, чтобы насолить инструктору. Его супруга уже обращалась в администрацию президента, но в июне её мужу, напротив, продлили арест, а после этого в дело вмешались московские следователи.



В июле Свердловский СК закончил расследование, и дело передали в суд.