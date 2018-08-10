Завтра градсовет при губернаторе рассмотрит проект храма Святой Екатерины

Завтра, 16 августа, в Екатеринбурге состоится заседание градостроительного совета при губернаторе Свердловской области, на котором будет рассмотрен проект храма Святой Екатерины у Театра драмы.Согласно документу, опубликованному на сайте областного Минстроя, высота храма составит 66 метров (3 этажа).В заседании примут участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, генеральный директор ООО «Храм Святой Екатерины» Владимир Пузанков и другие.Напомним, что храм планировали построить в акватории Городского пруда на насыпном острове, но из-за недовольства жителей место строительства перенесли на площадку перед Театром драмы.