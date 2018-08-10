В четырех свердловских населенных пунктах строятся новые котельные

15:32 | 15.08.2018

sargs.ru

В рамках подготовки к отопительному сезону в Свердловской области строят несколько котельных: две блочно-модульных — в Краснотурьинске, водогрейную на твердом топливе — в селе Липовское Туринского района, газовые — в поселке Зайково Ирбитского городского округа и в деревне Сызги Красноуфимского района. Кроме того, в Тавде и Ивделе идет модернизация действующих теплопунктов.



По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, на указанные мероприятия потратят более 116,5 млн рублей. Также губернатор Евгений Куйвашев поручил дополнительно выделить из резервного фонда 212 млн рублей на подготовку к зиме десяти муниципалитетов.