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14:08 | 15.08.2018

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В Екатеринбурге нашли пропавшую в понедельник пиарщицу «Опоры России»

В Екатеринбурге найдена журналистка, пиарщица областного отделения общественной организации «Опора России» Виктория Конюхова, которая пропала в понедельник. Она вышла из офиса, оставив сумку с телефоном, ключами и документами, с тех пор ее никто не видел.

Девушка госпитализирована. Что с ней произошло, пока неизвестно.

- Виктория Конюхова нашлась! Жива. В скорой помощи! Пока никаких подробностей. Выдыхаем, жива! Ура! Большое спасибо всем, кто был небезразличен и принял участие! — написал в соцсетях знакомый пиарщицы Ярослав Ширшиков.

© «Вечерние Ведомости»

 


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