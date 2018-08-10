Сегодня в Екатеринбурге перекроют участок улицы Мостовой

13:49 | 15.08.2018

Яндекс. Карты

Сегодня вечером в Екатеринбурге в поселке Совхозном перекроют участок улицы Мостовой от улицы Амундсена до улицы Предельной. Здесь будут ремонтировать дорожное полотно.



Ограничения продлятся до 22 августа, но перекрывать участок будут только по ночам - с 22:00 до 06:00.