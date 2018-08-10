Свердловчане взяли два золота на чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia

13:31 | 15.08.2018

ria.ru

Свердловская область заняла четвертое место среди 69 субъектов Российской Федерации на VI чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования проходили в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа.



Команда свердловчан получила 72 балла и 20 наград: две золотых медали, шесть серебряных, шесть бронзовых и шесть медальонов за профессионализм. Из них две награды на счету учащихся Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова: Даниил Лавров завоевал золото в компетенции «Сетевое и системное администрирование», Андрей Кузнецов – серебро в компетенции «Электроника».