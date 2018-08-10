В День города в Екатеринбурге будут дежурить врачи на сегвеях

13:14 | 15.08.2018

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В День города, 18 августа, врачи скорой помощи будут оказывать помощь жителям, передвигаясь на сегвеях. Такие мобильные бригады будут дежурить в районе площади 1905 года и в Историческом сквере, сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса Игорь Пушкарев.



Такой способ передвижения медиков впервые протестировали во время чемпионата мира по футболу. Было закуплено три сегвея, фельдшеры прошли специальное обучение.



— Благодаря внедрению технической новинки скорость реагирования на вызовы увеличилась в 2,5 раза, — отмечает Игорь Пушкарев.



Кроме того, в День города при необходимости будут использовать еще одно новшество — электрокар, оборудованный носилками, который доставит пациента к ближайшей машине скорой помощи.