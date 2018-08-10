В Каменске-Уральском из-за нарушений пожарной безопасности закрыли кинотеатр и парк развлечений

12:24 | 15.08.2018

sovetskaya-adygeya.ru

По итогам совместной проверки прокуратуры и МЧС в Каменске-Уральском закрыты кинотеатр «Кинофокс» (ул. Ленина, 36а) и парк развлечений «ЯгодаМалина» (пр. Победы, 75). Причиной стали грубые нарушения требований пожарной безопасности.



Установлено, что имеющиеся проектные решения помещений кинотеатра не соответствуют требованиям пожарной безопасности, не обустроен эвакуационный выход из помещений первого и второго этажа. В здании парка развлечений «ЯгодаМалина» детская игровая комната расположена на путях эвакуации, между боулингом и кафе для противопожарной преграды не обустроены двери на путях эвакуации.



Городской суд Каменска-Уральского запретил эксплуатацию данных объектов до устранения нарушений.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в Каменске-Уральском проверили и другие объекты: торговые центры «Колизей», «Дом», «Мегамарт 16», «Октябрьский», «Мандарин», «Сказка», торговый комплекс «ДЖАZZ», рынок «Центральный». В каждом из них выявлены нарушения требований пожарной безопасности.



— Типовыми являются нарушения в работе пожарных сигнализаций, захламление эвакуационных выходов, отсутствие огнетушителей и информационных табличек о местонахождении эвакуационных выходов и т. д., — отмечают в пресс-службе.



Возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. Двое предпринимателей оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый, еще один — на 6 тысяч рублей.